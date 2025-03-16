Англия16 марта 2025, 20:23 | Обновлено 16 марта 2025, 20:34
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ВИДЕО. Кьеза отыграл один мяч для Ливерпуля в финале Кубка лиги
В Лондоне близится к окончанию финал Кубка английской лиги 2024/25
16 марта 2025, 20:23 | Обновлено 16 марта 2025, 20:34
183
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16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.
Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.
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На 90+4 минуте Федерико Кьеза сократил отставание (1:2). VAR подтвердил, что гол забит без нарушений.
ГОЛ! 1:2. Федерико Кьеза, 90+4 мин
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