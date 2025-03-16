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Англия
16 марта 2025, 20:23 | Обновлено 16 марта 2025, 20:34
183
0

ВИДЕО. Кьеза отыграл один мяч для Ливерпуля в финале Кубка лиги

В Лондоне близится к окончанию финал Кубка английской лиги 2024/25

16 марта 2025, 20:23 | Обновлено 16 марта 2025, 20:34
183
0
ВИДЕО. Кьеза отыграл один мяч для Ливерпуля в финале Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.

Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 90+4 минуте Федерико Кьеза сократил отставание (1:2). VAR подтвердил, что гол забит без нарушений.

ГОЛ! 1:2. Федерико Кьеза, 90+4 мин

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Ливерпуль Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ливерпуль - Ньюкасл Федерико Кьеза
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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