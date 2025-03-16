ВИДЕО. Кьеза отыграл один мяч для Ливерпуля в финале Кубка лиги

16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.

Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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На 90+4 минуте Федерико Кьеза сократил отставание (1:2). VAR подтвердил, что гол забит без нарушений.

ГОЛ! 1:2. Федерико Кьеза, 90+4 мин