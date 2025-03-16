Трубин впервые за месяц сыграет в матче чемпионата Португалии

16 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Риу Аве и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе в городе Вила-ду-Конди. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле в стартовом составе.

Для Трубина это будет первый матч в национальном первенстве за месяц. Он пропустил два тура и одну игру Кубка Португалии из-за того, что коуч Бруну Лаже предоставлял ему отдых перед поединками 1/8 финал Лиги чемпионов против Барселоны.

Стартовые составы на матч Риу Аве – Бенфика