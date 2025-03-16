Трубин впервые за месяц сыграет в матче чемпионата Португалии
Анатолий попал в старт Бенфики на поединок 26-го тура против Риу Аве
16 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Португалии 2024/25 между командами Риу Аве и Бенфика.
Поединок пройдет на стадионе в городе Вила-ду-Конди. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле в стартовом составе.
Для Трубина это будет первый матч в национальном первенстве за месяц. Он пропустил два тура и одну игру Кубка Португалии из-за того, что коуч Бруну Лаже предоставлял ему отдых перед поединками 1/8 финал Лиги чемпионов против Барселоны.
Стартовые составы на матч Риу Аве – Бенфика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр рассказал об общении с людьми
Вице-президент «Кривбасса» грубо ответил болельщику