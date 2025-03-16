Англия16 марта 2025, 19:47 | Обновлено 16 марта 2025, 19:59
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ВИДЕО. Александер Исак удвоил перевес Ньюкасла над Ливерпулем
В Лондоне проходит финал Кубка английской лиги 2024/25
16 марта 2025, 19:47 | Обновлено 16 марта 2025, 19:59
317
0
16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.
Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 52-й минуте Александер Исак удвоил перевес Ньюкасла в игре против Ливерпуля (2:0).
ГОЛ! 0:2. Александер Исак, 52 мин
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