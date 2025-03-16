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Англия
16 марта 2025, 19:47 | Обновлено 16 марта 2025, 19:59
317
0

ВИДЕО. Александер Исак удвоил перевес Ньюкасла над Ливерпулем

В Лондоне проходит финал Кубка английской лиги 2024/25

16 марта 2025, 19:47 | Обновлено 16 марта 2025, 19:59
317
0
ВИДЕО. Александер Исак удвоил перевес Ньюкасла над Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.

Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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На 52-й минуте Александер Исак удвоил перевес Ньюкасла в игре против Ливерпуля (2:0).

ГОЛ! 0:2. Александер Исак, 52 мин

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Ливерпуль Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ливерпуль - Ньюкасл Александер Исак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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