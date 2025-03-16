ВИДЕО. Александер Исак удвоил перевес Ньюкасла над Ливерпулем

16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.

Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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На 52-й минуте Александер Исак удвоил перевес Ньюкасла в игре против Ливерпуля (2:0).

ГОЛ! 0:2. Александер Исак, 52 мин