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Англия
16 марта 2025, 19:23 | Обновлено 16 марта 2025, 19:24
126
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Дэн Берн открыл счет для Ньюкасла против Ливерпуля

На 45-й минуте сороки забили первый гол в финале Кубка английской лиги

16 марта 2025, 19:23 | Обновлено 16 марта 2025, 19:24
126
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Дэн Берн открыл счет для Ньюкасла против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.

Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 45-й минуте Дэн Берн открыл счет для Ньюкасла в игре против Ливерпуля (1:0).

ГОЛ! 0:1. Дэн Берн, 45 мин

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Дэн Берн Ливерпуль Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ливерпуль - Ньюкасл
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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