Англия16 марта 2025, 19:23 | Обновлено 16 марта 2025, 19:24
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ВИДЕО. Гол в раздевалку. Дэн Берн открыл счет для Ньюкасла против Ливерпуля
На 45-й минуте сороки забили первый гол в финале Кубка английской лиги
16 марта 2025, 19:23 | Обновлено 16 марта 2025, 19:24
126
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16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.
Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.
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На 45-й минуте Дэн Берн открыл счет для Ньюкасла в игре против Ливерпуля (1:0).
ГОЛ! 0:1. Дэн Берн, 45 мин
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