ВИДЕО. Гол в раздевалку. Дэн Берн открыл счет для Ньюкасла против Ливерпуля

16 марта в 18:30 проходит финал Кубка английской лиги 2024/25.

Ливерпуль и Ньюкасл играют в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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На 45-й минуте Дэн Берн открыл счет для Ньюкасла в игре против Ливерпуля (1:0).

ГОЛ! 0:1. Дэн Берн, 45 мин