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Англия
16 марта 2025, 17:36 | Обновлено 16 марта 2025, 17:37
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0

Финал Кубка лиги Англии: обнародованы составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл

16 марта на Уэмбли мерсисайдцы и сороки разыграют трофей, старт – в 18:30 по Киеву

16 марта 2025, 17:36 | Обновлено 16 марта 2025, 17:37
526
0
Финал Кубка лиги Англии: обнародованы составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл
Коллаж Sport.ua

16 марта состоится финальный матч Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ливерпуль и Ньюкасл.

Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арне Слот и Эдди Хау назвали стартовые составы своих коллективов.

Ливерпуль на своем пути к финалу переиграл Вест Хэм, Брайтон, Саутгемптон и Тоттенхэм.

Ньюкасл в Кубке лиги одолел Ноттингем Форест, Уимблдон, Челси, Брентфорд и Арсенал.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл:

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Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Ньюкасл Ливерпуль - Ньюкасл стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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