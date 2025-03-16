Финал Кубка лиги Англии: обнародованы составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл

16 марта состоится финальный матч Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ливерпуль и Ньюкасл.

Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Арне Слот и Эдди Хау назвали стартовые составы своих коллективов.

Ливерпуль на своем пути к финалу переиграл Вест Хэм, Брайтон, Саутгемптон и Тоттенхэм.

Ньюкасл в Кубке лиги одолел Ноттингем Форест, Уимблдон, Челси, Брентфорд и Арсенал.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл: