Ворскла проведет контрольный матч с земляками
Игра состоится 23 марта
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ворсклы» паузу в УПЛ заполнят 23 марта спаррингом с второлиговым «Горняком-Спортом».
Ожидается участие в этом противостоянии с земляками и нескольких игроков молодежного состава. Ведь в расположении «Ворсклы» будут отсутствовать игрок молодежной сборной Украины Илья Крупский и еще один защитник - Фернан, который получил вызов в сборную Коста-Рики.
Сейчас «Ворскла» на 12 месте в УПЛ с 22 очками и 30 марта сыграет в 22 туре с «Кривбассом».
Ранее капитан «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал, что помогло полтавчанам победить в гостях «Рух» в поединке 21 тура УПЛ.
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