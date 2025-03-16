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  4. Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Челси
Англия
16 марта 2025, 14:16 |
1517
0

Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Челси

Матч 29-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 15:30 по киевскому времени

16 марта 2025, 14:16 |
1517
0
Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси».

Встречу примет Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Челси»:

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Арсенал - Челси Арсенал Лондон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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