Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Челси

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси».

Встречу примет Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Челси»: