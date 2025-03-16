Украина. Премьер лига16 марта 2025, 14:21 | Обновлено 16 марта 2025, 14:32
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ЛНЗ – Колос. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 21-го тура УПЛ начнется в 15:30
16 марта 2025, 14:21 | Обновлено 16 марта 2025, 14:32
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В воскресенье, 16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Черкассах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч будет обслуживать арбитр Денис Резников из города Каменского.
«Колос» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 баллов. В активе ЛНЗ – 22 очка, клуб разместился на 11-й позиции.
Стартовые составы на матч ЛНЗ – Колос:
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