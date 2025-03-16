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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 13:12 |
108
0

Стало известно, когда Рух начнет подготовку к матчу с Динамо

Львовяне в паузе чемпионата сыграют два матча

16 марта 2025, 13:12 |
108
0
Стало известно, когда Рух начнет подготовку к матчу с Динамо
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» начнут подготовку к поединку 22 тура с киевским «Динамо» 19 марта.

По имеющейся информации, во время паузы в чемпионате УПЛ подопечные Виталия Пономарева 22 марта проведут сразу два спарринга - с перволиговым ФК ЮКСА и одной из любительских команд Львовщины.

Сейчас в расположении «Руха» отсутствует Виталий Роман, которого вызвали в молодежную сборную Украины. Ожидается также возвращение в строй на следующей неделе Дениса Слюсаря и бразильца Клайвера.

Сейчас в активе «Руха» 26 очков и он занимает 9-е место в УПЛ, а динамовцев примет 29 марта.

Ранее полузащитник львовского «Руха» Артур Ременяк поделился впечатлениями после матча с «Ворсклой».

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Рух Львов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Рух - Динамо ЮКСА Тарасовка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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