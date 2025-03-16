Стало известно, когда Рух начнет подготовку к матчу с Динамо

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» начнут подготовку к поединку 22 тура с киевским «Динамо» 19 марта.

По имеющейся информации, во время паузы в чемпионате УПЛ подопечные Виталия Пономарева 22 марта проведут сразу два спарринга - с перволиговым ФК ЮКСА и одной из любительских команд Львовщины.

Сейчас в расположении «Руха» отсутствует Виталий Роман, которого вызвали в молодежную сборную Украины. Ожидается также возвращение в строй на следующей неделе Дениса Слюсаря и бразильца Клайвера.

Сейчас в активе «Руха» 26 очков и он занимает 9-е место в УПЛ, а динамовцев примет 29 марта.

Ранее полузащитник львовского «Руха» Артур Ременяк поделился впечатлениями после матча с «Ворсклой».