Украина. Премьер лига16 марта 2025, 12:27 | Обновлено 16 марта 2025, 12:28
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Колос
16 марта в 15:30 состоится матч 21-го тура УПЛ
16 марта 2025, 12:27 | Обновлено 16 марта 2025, 12:28
86
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В воскресенье, 16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Черкассах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч будет обслуживать арбитр Денис Резников из города Каменского.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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