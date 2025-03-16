Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Колос

В воскресенье, 16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Черкассах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч будет обслуживать арбитр Денис Резников из города Каменского.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.