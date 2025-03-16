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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 12:27 | Обновлено 16 марта 2025, 12:28
86
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Колос

16 марта в 15:30 состоится матч 21-го тура УПЛ

16 марта 2025, 12:27 | Обновлено 16 марта 2025, 12:28
86
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Колос
УПЛ

В воскресенье, 16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Черкассах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч будет обслуживать арбитр Денис Резников из города Каменского.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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