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  4. Очередной позор. Легенда Ромы и сборной Италии отправится в россию
Италия
16 марта 2025, 12:38 | Обновлено 16 марта 2025, 12:39
1705
2

Очередной позор. Легенда Ромы и сборной Италии отправится в россию

Франческо Тотти посетит церемонию награждения букмекерских компаний

16 марта 2025, 12:38 | Обновлено 16 марта 2025, 12:39
1705
2
Очередной позор. Легенда Ромы и сборной Италии отправится в россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетит россию. Об этом свидетельствовали билборды в москве, а позже и сам «император» подтвердил информацию в видео:

«Бонджорно Александр. Все верно, 8 апреля я еду в москву и приму участие в премии РБ! Не знаю, что ты там придумал, но я поддержу твою крутую идею!» – сказал Тотти.

В россию на церемонию награждения букмекеров регулярно приезжают топовые футболисты прошлого. Ранее на эти мероприятия приглашали Алессандро Дель Пьеро, Луиша Фигу, Эммануэля Адебайора и Кафу.

ВИДЕО. Очередной позор. Легенда Ромы и сборной Италии отправится в россию

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Олександр
Крім нас ніхто в світі не знає що в нас війна .Всі гадають що це конфлікт і їм нецікаво
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+3
apepa
Тотти пипидарст! Так и запишим!
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+2
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