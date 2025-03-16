Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетит россию. Об этом свидетельствовали билборды в москве, а позже и сам «император» подтвердил информацию в видео:

«Бонджорно Александр. Все верно, 8 апреля я еду в москву и приму участие в премии РБ! Не знаю, что ты там придумал, но я поддержу твою крутую идею!» – сказал Тотти.

В россию на церемонию награждения букмекеров регулярно приезжают топовые футболисты прошлого. Ранее на эти мероприятия приглашали Алессандро Дель Пьеро, Луиша Фигу, Эммануэля Адебайора и Кафу.

ВИДЕО. Очередной позор. Легенда Ромы и сборной Италии отправится в россию