Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на матч Ингулец – Черноморец
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 12:05 |
288
0

Известны стартовые составы на матч Ингулец – Черноморец

Матч 21-го тура УПЛ начнется в 13:00 по киевскому времени

16 марта 2025, 12:05 |
288
0
Известны стартовые составы на матч Ингулец – Черноморец
Стадион Черноморец

В воскресенье, 16 марта, в 13:00 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет Олександр Соловьян из Киевской области.

Главные тренеры определились со стартовыми составам команд.

Стартовые составы на матч «Ингулец» – «Черноморец»:

По теме:
ВИДЕО. Ингулец открыл счет в матче с Черноморцем
«Идите в жопу». В Кривбассе отреагировали на идею перенести матчи из КР
Стало известно, когда Рух начнет подготовку к матчу с Динамо
Ингулец Ингулец - Черноморец Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Футбол | 15 марта 2025, 16:10 5
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды

Поведение Винисиуса надоело товарищам по команде

УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
Бокс | 16 марта 2025, 00:31 0
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»

Александр рассказал об общении с людьми

Ингулец – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.03.2025, 07:10
Ингулец – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Футбол | 15.03.2025, 18:28
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит
Футбол | 16.03.2025, 12:32
Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит
Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 23
Футбол
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
15.03.2025, 04:45 5
Теннис
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
14.03.2025, 11:09
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем