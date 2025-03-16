Известны стартовые составы на матч Ингулец – Черноморец

В воскресенье, 16 марта, в 13:00 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.

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Обслуживать матч будет Олександр Соловьян из Киевской области.

Главные тренеры определились со стартовыми составам команд.

Стартовые составы на матч «Ингулец» – «Черноморец»: