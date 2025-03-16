Украина. Премьер лига16 марта 2025, 12:05 |
288
0
Известны стартовые составы на матч Ингулец – Черноморец
Матч 21-го тура УПЛ начнется в 13:00 по киевскому времени
16 марта 2025, 12:05 |
288
0
В воскресенье, 16 марта, в 13:00 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет Олександр Соловьян из Киевской области.
Главные тренеры определились со стартовыми составам команд.
Стартовые составы на матч «Ингулец» – «Черноморец»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 марта 2025, 16:10 5
Поведение Винисиуса надоело товарищам по команде
Бокс | 16 марта 2025, 00:31 0
Александр рассказал об общении с людьми
Футбол | 16.03.2025, 07:10
Футбол | 15.03.2025, 18:28
Футбол | 16.03.2025, 12:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.03.2025, 23:15 6
Бокс
14.03.2025, 15:23 23
15.03.2025, 04:45 5
14.03.2025, 09:00
15.03.2025, 22:16
14.03.2025, 11:09
15.03.2025, 03:45 3