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16 марта 2025, 11:43 |
399
1

Наставник Пюника рассказал, почему Кулач всего месяц провел в составе клуба

Эгише Меликян высказался о Кожушке и Кулаче

16 марта 2025, 11:43 |
399
1
Наставник Пюника рассказал, почему Кулач всего месяц провел в составе клуба
ФК Пюник. Егише Меликян

Хорошо известный украинским болельщикам как игрок и тренер Егише Меликян, а ныне главный тренер ереванского «Пюника» не один год работает в родной Армении с нашими соотечественниками.

Бывший футболист донецкого «Металлурга», алчевской «Стали», «Зари» и «Говерлы», а затем наставник каменской «Стали» и «Львова» прокомментировал переход экс-подопечного, нападающего Сергея Кожушко из «Кривбасса» в «Буковину», а также возвращение в «Ворсклу» нападающего Владислава Кулача.

«Дай Бог Кожушку хорошей дальнейшей карьеры, - сказал Меликян корреспонденту Sport.ua. – Это очень хороший игрок и человек. У него хороший характер, он порядочный парень и настоящий профессионал. Сергей любит работать на футбольном поле и является опытным игроком. В сезоне-2021 он провел в «Пюнике» полгода и зарекомендовал себя с лучшей стороны».

Не оставил без внимания Егише Меликян и возвращение в полтавскую «Ворсклу» нападающего Владислава Кулача:

«Об этом футболисте могу сказать только добрые слова. Летом прошлого года Кулач мог продолжить свою карьеру в «Пюнике», но к тому времени сделать это не позволило медицинское обследование. Рад, что он снова играет на Родине, в «Ворскле». Это игрок хорошего уровня».

Ранее мы сообщали, что форвард Олег Кожушко прокомментировал свой уход из «Кривбасса» и рассказал, как относится к коуча команды Юрия Вернидуба.

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Егише Меликян инсайд Пюник Олег Кожушко чемпионат Армении по футболу Владислав Кулач Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Gargantua81
Егише хороший тренер, жаль, что в Украине его не оценили.
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