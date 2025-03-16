Наставник Пюника рассказал, почему Кулач всего месяц провел в составе клуба

Хорошо известный украинским болельщикам как игрок и тренер Егише Меликян, а ныне главный тренер ереванского «Пюника» не один год работает в родной Армении с нашими соотечественниками.

Бывший футболист донецкого «Металлурга», алчевской «Стали», «Зари» и «Говерлы», а затем наставник каменской «Стали» и «Львова» прокомментировал переход экс-подопечного, нападающего Сергея Кожушко из «Кривбасса» в «Буковину», а также возвращение в «Ворсклу» нападающего Владислава Кулача.

«Дай Бог Кожушку хорошей дальнейшей карьеры, - сказал Меликян корреспонденту Sport.ua. – Это очень хороший игрок и человек. У него хороший характер, он порядочный парень и настоящий профессионал. Сергей любит работать на футбольном поле и является опытным игроком. В сезоне-2021 он провел в «Пюнике» полгода и зарекомендовал себя с лучшей стороны».

Не оставил без внимания Егише Меликян и возвращение в полтавскую «Ворсклу» нападающего Владислава Кулача:

«Об этом футболисте могу сказать только добрые слова. Летом прошлого года Кулач мог продолжить свою карьеру в «Пюнике», но к тому времени сделать это не позволило медицинское обследование. Рад, что он снова играет на Родине, в «Ворскле». Это игрок хорошего уровня».

Ранее мы сообщали, что форвард Олег Кожушко прокомментировал свой уход из «Кривбасса» и рассказал, как относится к коуча команды Юрия Вернидуба.