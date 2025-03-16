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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 10:26 |
219
0

Кривбасс в паузе чемпионата контрольный матч проводить не будет

Команда Вернидуба ограничится двухсторонней игрой

16 марта 2025, 10:26 |
219
0
Кривбасс в паузе чемпионата контрольный матч проводить не будет
ФК Кривбасс.

Как стало известно Sport.ua футболисты «Кривбасса» не планируют проводить спарринг. Они ограничатся двухсторонней игрой, которая пройдет 23 марта. В нем примут участие и несколько игроков молодежного состава. А начнут подготовку подопечные Юрия Вернидуба к календарному поединку 22 тура с «Ворсклой» 20 марта.

В ближайшие дни в расположении «Кривбасса» будут отсутствовать венесуэлец Мендоза, ганец Даниэль Соса, получившие вызов в сборные свои страны и Денис Кузик, который в составе молодежной сборной Украины 17 марта отправится в Турцию.

Сейчас в активе «Кривбасса» 32 очка, он занимает пятое место в УПЛ и в Полтаве сыграет 30 марта.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» усилилась игроком, недавно покинувшим «Кривбасс».

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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