Кривбасс в паузе чемпионата контрольный матч проводить не будет

Как стало известно Sport.ua футболисты «Кривбасса» не планируют проводить спарринг. Они ограничатся двухсторонней игрой, которая пройдет 23 марта. В нем примут участие и несколько игроков молодежного состава. А начнут подготовку подопечные Юрия Вернидуба к календарному поединку 22 тура с «Ворсклой» 20 марта.

В ближайшие дни в расположении «Кривбасса» будут отсутствовать венесуэлец Мендоза, ганец Даниэль Соса, получившие вызов в сборные свои страны и Денис Кузик, который в составе молодежной сборной Украины 17 марта отправится в Турцию.

Сейчас в активе «Кривбасса» 32 очка, он занимает пятое место в УПЛ и в Полтаве сыграет 30 марта.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» усилилась игроком, недавно покинувшим «Кривбасс».