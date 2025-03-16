Украина. Премьер лига16 марта 2025, 10:08 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Черноморец
16 марта в 13:00 состоится матч 21-го тура УПЛ
16 марта 2025, 10:08 |
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В воскресенье, 16 марта, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет Олександр Соловьян из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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