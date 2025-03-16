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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Черноморец
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 10:08 |
70
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Черноморец

16 марта в 13:00 состоится матч 21-го тура УПЛ

16 марта 2025, 10:08 |
70
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Черноморец
ФК Черноморец

В воскресенье, 16 марта, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет Олександр Соловьян из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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