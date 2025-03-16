В воскресенье, 16-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Путешествие «козаков» по стадионам страны продолжится в Одессе, где команды в первом круге голами не порадовали, и тогда победили хозяева (1:0). Три очка нужны «морякам» и на этот раз, но теперь нас ожидает настоящая битва аутсайдеров в формате «матча за шесть очков». Компромиссов тут быть уже не может.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.