Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Ингулец
16.03.2025 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 08:30 | Обновлено 16 марта 2025, 08:31
33
0

Ингулец – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

16 марта 2025, 08:30 | Обновлено 16 марта 2025, 08:31
33
0
Ингулец – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В воскресенье, 16-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Путешествие «козаков» по стадионам страны продолжится в Одессе, где команды в первом круге голами не порадовали, и тогда победили хозяева (1:0). Три очка нужны «морякам» и на этот раз, но теперь нас ожидает настоящая битва аутсайдеров в формате «матча за шесть очков». Компромиссов тут быть уже не может.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
16 марта 2025 -
13:00
Черноморец
Победа Черноморца 2.10 Сделать ставку
По теме:
ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча
Экс-капитан объяснил, как Шовковский изменил Динамо после Луческу
Клубный лазарет Черноморца покинуло шестеро игроков
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Черноморец текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Идиот, ей всего 16». Винисиус влип в грандиозный скандал
Футбол | 16 марта 2025, 04:14 3
ФОТО. «Идиот, ей всего 16». Винисиус влип в грандиозный скандал
ФОТО. «Идиот, ей всего 16». Винисиус влип в грандиозный скандал

Нападающий Реала увлекся красавицами с Instagram

Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Бокс | 15 марта 2025, 12:51 3
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»

Промоутер бывшего чемпиона мира назвал потенциальных соперников

Гезтепе – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 16.03.2025, 07:41
Гезтепе – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Гезтепе – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
Футбол | 15.03.2025, 18:44
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Бокс | 15.03.2025, 09:28
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 5
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
14.03.2025, 11:36 9
Футбол
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
15.03.2025, 13:18 24
Футбол
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31
Бокс
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем