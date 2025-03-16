Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта
Другие новости
16 марта 2025, 04:56 | Обновлено 16 марта 2025, 04:57
20
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 марта 2025, 04:56 | Обновлено 16 марта 2025, 04:57
20
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Арсенал – Челси

Ggbet 1.86 – 3.83 – 4.43

18:30 Ливерпуль – Ньюкасл

Ggbet 1.75 – 4.06 – 4.62

21:45 Аталанта – Интер

Ggbet 2.69 – 3.46 – 2.82

22:00 Атлетико – Барселона

Ggbet 3.23 – 3.79 – 2.26

КИБЕРСПОРТ

18:00 Team Vitality – MOUZ

Ggbet 1.24 – 4.25

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 марта
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Футбол | 15 марта 2025, 18:28 18
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
Футбол | 15 марта 2025, 15:21 3
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф

Роксана Малиновская объяснила свое сообщение в Instagram от 24 февраля 2022 года

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Футбол | 15.03.2025, 23:15
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Футбол | 15.03.2025, 13:18
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Футбол | 16.03.2025, 05:03
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 23
Футбол
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
14.03.2025, 15:18 1
Футбол
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 07:01
Теннис
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем