СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта

В воскресенье, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Арсенал – Челси

1.86 – 3.83 – 4.43

18:30 Ливерпуль – Ньюкасл

1.75 – 4.06 – 4.62

21:45 Аталанта – Интер

2.69 – 3.46 – 2.82

22:00 Атлетико – Барселона

3.23 – 3.79 – 2.26

КИБЕРСПОРТ

18:00 Team Vitality – MOUZ

1.24 – 4.25