Другие новости16 марта 2025, 04:56 | Обновлено 16 марта 2025, 04:57
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
16 марта 2025, 04:56 | Обновлено 16 марта 2025, 04:57
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В воскресенье, 16 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Арсенал – Челси
18:30 Ливерпуль – Ньюкасл
21:45 Аталанта – Интер
22:00 Атлетико – Барселона
КИБЕРСПОРТ
18:00 Team Vitality – MOUZ
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