ФОТО. Сексуальная итальянская журналистка впечатлила новым луком

Телеведущая DAZN Элеонора Инкардона снова привлекла внимание в соцсетях, появившись в соблазнительном образе.

Итальянская спортивная журналисткарешила взбудоражить сеть на презентации нового Mercedes-Benz CLA.

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Её выбор сексуального корсета и элегантного костюма не оставил подписчиков равнодушными, вызвав шквал лайков, комплиментов и обсуждений.

Инкардона известна своей работой на матчах Серии А – футбольные фаны уже називают её «новой Дилеттой Леоттой».