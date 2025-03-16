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16 марта 2025, 04:51 |
397
0

ФОТО. Сексуальная итальянская журналистка впечатлила новым луком

Элеонора Инкардона, собственной персоной

16 марта 2025, 04:51 |
397
0
ФОТО. Сексуальная итальянская журналистка впечатлила новым луком
Instagram. Элеонора Инкардона

Телеведущая DAZN Элеонора Инкардона снова привлекла внимание в соцсетях, появившись в соблазнительном образе.

Итальянская спортивная журналисткарешила взбудоражить сеть на презентации нового Mercedes-Benz CLA.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её выбор сексуального корсета и элегантного костюма не оставил подписчиков равнодушными, вызвав шквал лайков, комплиментов и обсуждений.

Инкардона известна своей работой на матчах Серии А – футбольные фаны уже називают её «новой Дилеттой Леоттой».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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