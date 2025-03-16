ФОТО. Сексуальная итальянская журналистка впечатлила новым луком
Элеонора Инкардона, собственной персоной
Телеведущая DAZN Элеонора Инкардона снова привлекла внимание в соцсетях, появившись в соблазнительном образе.
Итальянская спортивная журналисткарешила взбудоражить сеть на презентации нового Mercedes-Benz CLA.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Её выбор сексуального корсета и элегантного костюма не оставил подписчиков равнодушными, вызвав шквал лайков, комплиментов и обсуждений.
Инкардона известна своей работой на матчах Серии А – футбольные фаны уже називают её «новой Дилеттой Леоттой».
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