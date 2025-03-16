ФОТО. Самая красивая украинская журналистка впечатлила новыми кадрами

Журналистка «Шахтер TV» Дария Бондарь поделилась новыми фото с фотосессии, которые впечатлили её подписчиков.

Избранница Валерия Бондаря продолжает удивлять не только фанатов, но и себя.

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Она позирует в элегантном белом костюме, который идеально подходит её стилю.

Особенностью этой съёмки стал милый песик, который добавил изюминку.

Её образы всегда вызывают эмоциональные реакции и комментарии в соцсетях.