Другие новости16 марта 2025, 04:39 |
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ФОТО. Самая красивая украинская журналистка впечатлила новыми кадрами
Даша Бондарь продолжает радовать своей красотой
16 марта 2025, 04:39 |
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Журналистка «Шахтер TV» Дария Бондарь поделилась новыми фото с фотосессии, которые впечатлили её подписчиков.
Избранница Валерия Бондаря продолжает удивлять не только фанатов, но и себя.
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Она позирует в элегантном белом костюме, который идеально подходит её стилю.
Особенностью этой съёмки стал милый песик, который добавил изюминку.
Её образы всегда вызывают эмоциональные реакции и комментарии в соцсетях.
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