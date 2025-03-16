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16 марта 2025, 04:39 |
406
0

ФОТО. Самая красивая украинская журналистка впечатлила новыми кадрами

Даша Бондарь продолжает радовать своей красотой

16 марта 2025, 04:39 |
406
0
ФОТО. Самая красивая украинская журналистка впечатлила новыми кадрами
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Журналистка «Шахтер TV» Дария Бондарь поделилась новыми фото с фотосессии, которые впечатлили её подписчиков.

Избранница Валерия Бондаря продолжает удивлять не только фанатов, но и себя.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она позирует в элегантном белом костюме, который идеально подходит её стилю.

Особенностью этой съёмки стал милый песик, который добавил изюминку.

Её образы всегда вызывают эмоциональные реакции и комментарии в соцсетях.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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