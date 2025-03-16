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16 марта 2025, 04:25 |
559
0

ФОТО. Самая красивая футболистка мира разделась. Откровенные кадры

Алиша Леманн дала немного красоты

16 марта 2025, 04:25 |
559
0
ФОТО. Самая красивая футболистка мира разделась. Откровенные кадры
Instagram. Алиша Леманн

Алиша Леманн, одна из самых красивых футболисток мира, снова удивила поклонников откровенными фото.

Её популярность растет, ведь за контентом футболистки «Ювентуса» следят уже почти 17 миллионов людей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно она опубликовала серию снимков в прозрачном белье, которое подчеркнуло её формы и вызвало ажиотаж в комментариях.

Ранее Алиша состояла в отношениях с партнёршей по сборной Швейцарии Рамоной Бахман, но оставила её ради полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса.

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фото Алиша Леманн lifestyle девушки Ювентус
Максим Лапченко Источник: Instagram
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