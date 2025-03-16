ФОТО. Самая красивая футболистка мира разделась. Откровенные кадры

Алиша Леманн, одна из самых красивых футболисток мира, снова удивила поклонников откровенными фото.

Её популярность растет, ведь за контентом футболистки «Ювентуса» следят уже почти 17 миллионов людей.

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Недавно она опубликовала серию снимков в прозрачном белье, которое подчеркнуло её формы и вызвало ажиотаж в комментариях.

Ранее Алиша состояла в отношениях с партнёршей по сборной Швейцарии Рамоной Бахман, но оставила её ради полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса.