Другие новости16 марта 2025, 03:05 |
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ФОТО. Нападающий Реала похвастался дорогим гаджетом от Роналду. Вау
Будущее настало
16 марта 2025, 03:05 |
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Нападаюший «Реала» и сборной Бразилии Эндрик в своём Instagram похвастался использованием бренда Криштиану Роналду для восстановления.
Бренд AVA, созданный в сотрудничестве с компанией Avanutri, предлагает продукты для быстрого восстановления после тренировок.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Цены на них достаточно высокие, ассортимент ориентирован на профессиональных спортсменов.
Роналду, сотрудничая с Avanutri, стремится конкурировать с брендами Hyperice и Therabody.
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