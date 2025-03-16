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16 марта 2025, 03:05 |
161
0

ФОТО. Нападающий Реала похвастался дорогим гаджетом от Роналду. Вау

Будущее настало

16 марта 2025, 03:05 |
161
0
ФОТО. Нападающий Реала похвастался дорогим гаджетом от Роналду. Вау
Instagram. Эндрик

Нападаюший «Реала» и сборной Бразилии Эндрик в своём Instagram похвастался использованием бренда Криштиану Роналду для восстановления.

Бренд AVA, созданный в сотрудничестве с компанией Avanutri, предлагает продукты для быстрого восстановления после тренировок.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Цены на них достаточно высокие, ассортимент ориентирован на профессиональных спортсменов.

Роналду, сотрудничая с Avanutri, стремится конкурировать с брендами Hyperice и Therabody.

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фото lifestyle Эндрик Реал Мадрид Криштиану Роналду Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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