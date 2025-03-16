ФОТО. Вот как жена Кривцова поздравила футболиста с днём рождения

Экс-защитник «Шахтера» и «Интер Майами» Сергей Кривцов отпраздновал свой 34-й день рождения.

Юлия Кривцова, жена футболиста, поделилась трогательным фото с мужем в день его рождения, назвав его «партнёром во всём» и призналась в любви.

На снимке они сидят вместе: Сергей в бордовой рубашке, Юлия в белом платье с бокалом в руке.

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«Happy Birthday, my partner of everything», — написала она.

Пара вместе уже больше десяти лет, воспитывает детей и делится моментами жизни.

Напомним, что сейчас Кривцов ищет новый клуб, в декабре его контракт с «Интер Майами» истёк.