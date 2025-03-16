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16 марта 2025, 02:49 |
18
0

ФОТО. Вот как жена Кривцова поздравила футболиста с днём рождения

Сергею Кривцову исполнилось 34 года

16 марта 2025, 02:49 |
18
0
ФОТО. Вот как жена Кривцова поздравила футболиста с днём рождения
Instagram. Сергей и Юлия Кривцовы

Экс-защитник «Шахтера» и «Интер Майами» Сергей Кривцов отпраздновал свой 34-й день рождения.

Юлия Кривцова, жена футболиста, поделилась трогательным фото с мужем в день его рождения, назвав его «партнёром во всём» и призналась в любви.

На снимке они сидят вместе: Сергей в бордовой рубашке, Юлия в белом платье с бокалом в руке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Happy Birthday, my partner of everything», — написала она.

Пара вместе уже больше десяти лет, воспитывает детей и делится моментами жизни.

Напомним, что сейчас Кривцов ищет новый клуб, в декабре его контракт с «Интер Майами» истёк.

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фото Сергей Кривцов lifestyle Шахтер Донецк сборная Украины по футболу день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
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