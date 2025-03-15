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Испания
15 марта 2025, 20:18 | Обновлено 15 марта 2025, 20:19
223
0

ВИДЕО. Сливочные впереди. Дубль Мбаппе в ворота Вильярреала

Французский страйкер забил 2 гола за 6 минут

15 марта 2025, 20:18 | Обновлено 15 марта 2025, 20:19
223
0
ВИДЕО. Сливочные впереди. Дубль Мбаппе в ворота Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

На 17-й и 23-й минутах матча страйкер гостей Килиан Мбаппе забил по голу. Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Сливочные впереди. Дубль Мбаппе в ворота Вильярреала

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Вильярреал Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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