Испания15 марта 2025, 20:18 | Обновлено 15 марта 2025, 20:19
223
0
ВИДЕО. Сливочные впереди. Дубль Мбаппе в ворота Вильярреала
Французский страйкер забил 2 гола за 6 минут
15 марта 2025, 20:18 | Обновлено 15 марта 2025, 20:19
223
0
В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
На 17-й и 23-й минутах матча страйкер гостей Килиан Мбаппе забил по голу. Счет на табло – 1:2.
❗️ ВИДЕО. Сливочные впереди. Дубль Мбаппе в ворота Вильярреала
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 марта 2025, 00:21 2
Вингер планирует перейти в «ПСЖ»
Футбол | 15 марта 2025, 14:13 9
Известный в прошлом форвард недоволен решением с пенальти Альвареса
Футбол | 15.03.2025, 19:55
Бокс | 15.03.2025, 09:28
Бокс | 15.03.2025, 03:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.03.2025, 08:44 5
14.03.2025, 09:07 1
14.03.2025, 11:09
14.03.2025, 00:43 1
14.03.2025, 15:23 22
14.03.2025, 13:27 3
14.03.2025, 11:36 8
13.03.2025, 16:52 9