В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

На 17-й и 23-й минутах матча страйкер гостей Килиан Мбаппе забил по голу. Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Сливочные впереди. Дубль Мбаппе в ворота Вильярреала