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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 19:49 | Обновлено 15 марта 2025, 20:03
420
0

ВИДЕО. Как Навин Малыш забил первый гол за Ворсклу в ворота Руха

Украинский фулбек открыл счет в матче

15 марта 2025, 19:49 | Обновлено 15 марта 2025, 20:03
420
0
ВИДЕО. Как Навин Малыш забил первый гол за Ворсклу в ворота Руха
ФК Ворскла. Навин Малыш

В субботу, 15 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Поединок принимает «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте голом отличился игрок гостей Навин Малыш. Это его первый гол за полтавский клуб. Счет на табло – 0:1.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Рух Львов Рух - Ворскла Навин Малыш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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