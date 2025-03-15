Украина. Премьер лига15 марта 2025, 19:49 | Обновлено 15 марта 2025, 20:03
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ВИДЕО. Как Навин Малыш забил первый гол за Ворсклу в ворота Руха
Украинский фулбек открыл счет в матче
15 марта 2025, 19:49 | Обновлено 15 марта 2025, 20:03
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В субботу, 15 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
Поединок принимает «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 82-й минуте голом отличился игрок гостей Навин Малыш. Это его первый гол за полтавский клуб. Счет на табло – 0:1.
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