В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

На 7-й минуте матча счет открыл аргентинский защитник хозяев поля Хуан Фойт.

❗️ ВИДЕО. Как Реал пропустил в матче с Вильярреалом на 8-й минуте