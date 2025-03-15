ВИДЕО. Как Реал пропустил в матче с Вильярреалом на 8-й минуте
Голом отличился Хуан Фойт
В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
На 7-й минуте матча счет открыл аргентинский защитник хозяев поля Хуан Фойт.
❗️ ВИДЕО. Как Реал пропустил в матче с Вильярреалом на 8-й минуте
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