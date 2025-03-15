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Испания
15 марта 2025, 19:43 | Обновлено 15 марта 2025, 20:18
784
0

ВИДЕО. Как Реал пропустил в матче с Вильярреалом на 8-й минуте

Голом отличился Хуан Фойт

15 марта 2025, 19:43 | Обновлено 15 марта 2025, 20:18
784
0
ВИДЕО. Как Реал пропустил в матче с Вильярреалом на 8-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Фойт

В субботу, 15 марта, проходит матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

На 7-й минуте матча счет открыл аргентинский защитник хозяев поля Хуан Фойт.

❗️ ВИДЕО. Как Реал пропустил в матче с Вильярреалом на 8-й минуте

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Вильярреал Реал - Вильярреал Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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