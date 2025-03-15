Цыганков в старте. Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия

В субботу, 15 марта, пройдет матч 28-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Валенсией».

Встречу примет Монтиливи в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Жирона» – «Валенсия»: