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Испания
15 марта 2025, 20:53 | Обновлено 15 марта 2025, 21:48
181
0

Цыганков в старте. Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия

Матч 28-го тура Ла Лиги начался в 22:00 по киевскому времени

15 марта 2025, 20:53 | Обновлено 15 марта 2025, 21:48
181
0
Цыганков в старте. Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 15 марта, пройдет матч 28-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Валенсией».

Встречу примет Монтиливи в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Жирона» – «Валенсия»:

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Жирона Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы Виктор Цыганков
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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