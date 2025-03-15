Испания15 марта 2025, 20:53 | Обновлено 15 марта 2025, 21:48
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Цыганков в старте. Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия
Матч 28-го тура Ла Лиги начался в 22:00 по киевскому времени
15 марта 2025, 20:53 | Обновлено 15 марта 2025, 21:48
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В субботу, 15 марта, пройдет матч 28-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Валенсией».
Встречу примет Монтиливи в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Жирона» – «Валенсия»:
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