Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Вильяреалом

В субботу, 15 марта, пройдет матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Встречу примет Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стал известен стартовый состав гостей из Мадрида. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

Стартовый состав «Реала» на матч с «Вильярреалом»: