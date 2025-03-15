Испания15 марта 2025, 18:01 | Обновлено 15 марта 2025, 19:02
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Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Вильяреалом
Матч 28-го тура Ла Лиги начнется в 19:30 по киевскому времени
15 марта 2025, 18:01 | Обновлено 15 марта 2025, 19:02
2151
0
В субботу, 15 марта, пройдет матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».
Встречу примет Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стал известен стартовый состав гостей из Мадрида. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.
Стартовый состав «Реала» на матч с «Вильярреалом»:
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