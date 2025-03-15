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Испания
15 марта 2025, 18:01 | Обновлено 15 марта 2025, 19:02
2151
0

Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Вильяреалом

Матч 28-го тура Ла Лиги начнется в 19:30 по киевскому времени

15 марта 2025, 18:01 | Обновлено 15 марта 2025, 19:02
2151
0
Есть ли Лунин? Известен стартовый состав Реала на матч с Вильяреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 15 марта, пройдет матч 28-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Встречу примет Эстадио де ла Керамика в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стал известен стартовый состав гостей из Мадрида. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

Стартовый состав «Реала» на матч с «Вильярреалом»:

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Вильярреал Реал - Вильярреал стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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