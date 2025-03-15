Александр ВАСИЛЬЕВ: «Для меня нет проблемы «закрыть» несколько позиций»

«Буковина» подписала контракт с 30-летним полузащитником Александр Васильевым. Игрок имеет опыт выступления в УПЛ. Футболист поделился впечатлениями о новом клубе и рассказал о целях на вторую половину сезона.

– Александр, приветствуем тебя в Черновцах! Как прошел твой трансфер в «Буковину»?

– Со мной связалось руководство «Буковины». Мы хорошо пообщались. Я посоветовался со своей семьей и сразу с большим удовольствием принял приглашение стать частью этого клуба. Я очень счастлив продолжить свою карьеру в «Буковине».

– Вспомни, когда вообще впервые возник такой вариант?

– Ко мне позвонили буквально несколько дней назад. Все произошло очень быстро, переговоры прошли легко – и вот я уже здесь, в Черновцах.

– Что именно в предложении «Буковины» тебя больше всего заинтересовало и, так сказать, склонило чашу весов к тому, чтобы принять это предложение?

– Конечно, я знал об этой команде, много о ней слышал. Знал также, что у «Буковины» год назад появился амбициозный инвестор, человек, который «загорелся» футболом и захотел создать мощную команду в Черновцах. «Буковина» – это очень интересный и амбициозный проект. Я вижу, как команда развивается и уверен, что в дальнейшем будет только прогрессировать.

– Предыдущие два года, за исключением, возможно, прошлой осени, ты был одним из ключевых игроков одесского «Черноморца». Почему закончилось ваше сотрудничество?

– У меня еще был контракт до лета, но команду возглавил новый тренер. Я понял, что он на меня не рассчитывает, а я, конечно, хотел играть в основном составе. Мы пообщались с руководством клуба и решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон. Основная причина моего ухода из «Черноморца» – я хотел получать игровую практику, поэтому решил сменить клубную прописку и начал поиски нового для себя клуба.

– Какой эпизод твоей карьеры в «Черноморце» можешь назвать самым памятным? Может, отличный гол со штрафного в ворота «Полесья» или, может, что-то другое?

– Период своей карьеры, который я провел в «Черноморце», был очень положительным для меня, много хорошего запомнилось. Это и выход в полуфинал Кубка Украины в предыдущем сезоне, и голы в футболке «моряков». С теплотой вспоминаю этот отрезок своей карьеры в Черноморце, многому научился здесь и взял много положительного для себя. Возможно, этот этап в составе одесского клуба стал самым лучшим в моей карьере. Но это пока.

– Расскажи нашим болельщикам, на какой позиции тебе комфортнее всего играть и какие позиции ты можешь при необходимости закрыть?

– Моя основная позиция – это центральный полузащитник оборонного плана. Но я играл и в центре защиты в том же «Черноморце», также имею опыт выступлений на позиции атакующего полузащитника. Для меня нет проблемы «закрыть» несколько позиций. Главное – стабильно играть. Именно это для меня самое главное.

– За «Буковину» играют сразу несколько твоих бывших партнеров по «Черноморцу» и ФК «Львов». Назови их, а также расскажи, советовался ли с кем-нибудь из них перед переходом в наш клуб?

– Я хорошо знаком с Богданом Бойчуком, Даниилом Голубом и Родионом Плаксой. С ними мы пересекались в Черноморце. А со времен моих выступлений за ФК «Львов» знаю Андрея Бусько, Ивана Пономаренко. Да и вообще знаком также и с другими ребятами, например Максим Лопыренок, с которым мы были в дубле «Днепра». Да, совещался перед переходом с Иваном Пономаренко, также мне писал Богдан Бойчук. Все они положительно отзывались о «Буковине».

– Ты только прибыл в Черновцы. Какие твои первые впечатления от города и клуба?

– Да, я только приехал, поэтому, честно говоря, именно сейчас еще не было возможности прогуляться по городу. Но раньше я был уже в Черновцах. В первые дни полномасштабного вторжения мы приехали сюда и несколько месяцев проживали в Черновцах. В тот момент моя семья находилась в Киеве, а я был во Львове. Почему-то в первый день решили поехать именно в Черновцы. Как и все, мы были растеряны, не знали что делать… Вот так и решили встретиться все вместе уже в Черновцах. Здесь были знакомые, в частности, и футбольные люди, помогавшие нам с жильем. Это интересный, не очень большой город, компактный и комфортный для жизни. Мне здесь все нравится. Первые впечатления от клуба очень положительные. Вообще, здесь подход к работе во всех сферах на самом высоком уровне. Я бы даже сказал на уровне Премьер-лиги. Со мной на постоянной связи и руководство клуба, и врачи, и административный штаб, и тренеры. Все мне помогают. Я знаю, что в любой момент я могу позвонить нужным людям из клуба, что-то спросить или попросить о помощи.

– За «Буковину» ты будешь играть под 73 номером. Объясни свой выбор.

– Я всегда стараюсь выбирать такие игровые номера, которые для меня что-то означают. Некоторые номера, которые мне нравятся, уже были заняты. Цифра 73 – это год рождения моего отца. Я играл уже под этим номером, мне нравится. Надеюсь, что этот номер станет для меня счастливым.

– Отец – это особый человек в твоей жизни?

– Да, конечно, особенная. Он всегда смотрит на мои матчи, переживает, что-то подсказывает. И моя семья тоже следит за матчами, переживает всегда за меня. Это мои самые главные болельщики. Стараюсь делать все для того, чтобы они были счастливы и радовались моей игре.

– Какие твои амбиции и цели в футболке «Буковины»?

– Побеждать в каждом матче. Я вижу, какие хорошие футболисты собрались в «Буковине» и какой здесь мощный состав. Конечно, мы хотим выйти в Премьер-лигу и будем делать все для того, чтобы выполнить эту задачу. Надеюсь, что нам удастся добиться всех поставленных целей. «Буковина» этого заслуживает.