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Англия
15 марта 2025, 18:36 |
419
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Возвращение Забарного. Стартовые составы на матч Борнмут – Брентфорд

Матч 29-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 19:30 по киевскому времени

15 марта 2025, 18:36 |
419
0
Возвращение Забарного. Стартовые составы на матч Борнмут – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 15 марта, пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом».

Встречу примет Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный выйдет в стартовом составе. Илья сыграет впервые с 26-го тура чемпионата. В матче с «Вулверхэмптоном» он получил красную карточку, из-за которой пропустил 2 матча АПЛ и 1 матч кубка Англии.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Брентфорд»:

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Илья Забарный Борнмут Брентфорд Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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