Возвращение Забарного. Стартовые составы на матч Борнмут – Брентфорд
Матч 29-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 19:30 по киевскому времени
В субботу, 15 марта, пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом».
Встречу примет Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный выйдет в стартовом составе. Илья сыграет впервые с 26-го тура чемпионата. В матче с «Вулверхэмптоном» он получил красную карточку, из-за которой пропустил 2 матча АПЛ и 1 матч кубка Англии.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Брентфорд»:
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