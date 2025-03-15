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Украина. Первая лига
15 марта 2025, 16:09 |
43
0

Агробизнес в контрольном матче проиграл команде Второй лиги

«Агробизнес» и ФК «Вильхивцы провели спарринг на Закарпатье

15 марта 2025, 16:09 |
43
0
Агробизнес в контрольном матче проиграл команде Второй лиги
ФК Агробизнес

«Агробизнес» и ФК «Вильхивцы» продолжают подготовку ко второй части сезона. В субботу, 15 марта, команды провели контрольный матч.

«Агробизнес» в первой части чемпионата в 14 матчах набрал 28 очков (9 побед, 1 ничья и 4 поражения). В турнирной таблице Первой лиги команда занимает второе место и является одним из основных претендентов на повышение в классе.

ФК «Вильхивцы» выступает в группе А Второй лиги. В первой части чемпионата команда в 12 матчах набрала 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 7 поражений). В турнирной таблице ФК «Вильхивцы» расположился на девятом месте.

Победу в поединке одержал представитель Второй лиги. «Агробизнес» ничем не смог ответить на два пропущенных мяча.

Контрольный матч. 15 марта.

«Агробизнес» – ФК «Вильхивцы» – 0:2

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Сергей Турчак Источник: ФК Агробизнес
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