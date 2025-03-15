Таловеров – в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Дерби

15 марта состоится матч 38-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретятся «Плимут» и «Дерби».

Поединок пройдет на стадионе «Home Park» в Плимуте, начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник хозяев Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

«Плимут» набрал 33 балла и занимает 24-е, последнее, место в турнирной таблице. В активе «Дерби» – 35 очков, клуб разместился на 22-й позиции.

Стартовые составы матча Плимут – Дерби: