Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таловеров – в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Дерби
Англия
15 марта 2025, 16:03 |
100
0

Таловеров – в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Дерби

Поединок 38-го тура Чемпионшипа состоится 15 марта в 17:00

15 марта 2025, 16:03 |
100
0
Таловеров – в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Плимут

15 марта состоится матч 38-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретятся «Плимут» и «Дерби».

Поединок пройдет на стадионе «Home Park» в Плимуте, начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник хозяев Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

«Плимут» набрал 33 балла и занимает 24-е, последнее, место в турнирной таблице. В активе «Дерби» – 35 очков, клуб разместился на 22-й позиции.

Стартовые составы матча Плимут – Дерби:

По теме:
Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Вест Хэм
Пеп ГВАРДИОЛА: «В этом сезоне мы заслужили сидеть на диване с бокалом вина»
Как же Шахтер? Защитник сборной выбрал новый чемпионат для Судакова
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Плимут Дерби Каунти Максим Таловеров стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Футбол | 15 марта 2025, 07:51 7
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025

Теперь главным фаворитом на награду является Килиан Мбаппе

Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Бокс | 15 марта 2025, 09:28 0
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером

Украинский боксер получил приказ от WBO

«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Бокс | 15.03.2025, 03:45
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Саутгемптон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.03.2025, 15:05
Саутгемптон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Из князи – в грязи. И наоборот. Неординарная история Аякса
Футбол | 15.03.2025, 13:20
Из князи – в грязи. И наоборот. Неординарная история Аякса
Из князи – в грязи. И наоборот. Неординарная история Аякса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
13.03.2025, 16:52 8
Футбол
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
14.03.2025, 15:18 1
Футбол
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
14.03.2025, 11:49 7
Футбол
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 20
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем