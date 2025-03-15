Англия15 марта 2025, 16:03 |
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Таловеров – в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Дерби
Поединок 38-го тура Чемпионшипа состоится 15 марта в 17:00
15 марта 2025, 16:03 |
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15 марта состоится матч 38-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретятся «Плимут» и «Дерби».
Поединок пройдет на стадионе «Home Park» в Плимуте, начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник хозяев Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.
«Плимут» набрал 33 балла и занимает 24-е, последнее, место в турнирной таблице. В активе «Дерби» – 35 очков, клуб разместился на 22-й позиции.
Стартовые составы матча Плимут – Дерби:
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