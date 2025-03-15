Бендера приносит победу. Эпицентр в контрольном матче обыграл Локомотив

«Эпицентр» и «Локомотив» продолжают подготовку ко второй части сезона. Для налаживания игровых связей и отработки тактических схем команды провели контрольный матч.

В первой части чемпионата «Эпицентр» в 14 матчах набрал 29 очков (8 побед, 5 ничьих и 1 поражение). Команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является одним из основных претендентов на повышение в классе.

Киевский «Локомотив» выступает в группе Б Второй лиги. В первой части чемпионата команда в 12 матчах набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений). В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятую позицию. Целью команды является итоговое третье место.

Судьбу матча решил один мяч, забитый на 12-й минуте. Автором победного гола стал игрок «Эпицентра» Иван Бендера.

Контрольный матч. 15 марта. Киев

«Локомотив» – «Епицентр» – 0:1

Гол: Бендера (12).