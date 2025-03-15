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Украина. Первая лига
15 марта 2025, 15:39 | Обновлено 15 марта 2025, 15:40
149
0

Бендера приносит победу. Эпицентр в контрольном матче обыграл Локомотив

Команды провели контрольный матч в Киеве

15 марта 2025, 15:39 | Обновлено 15 марта 2025, 15:40
149
0
Бендера приносит победу. Эпицентр в контрольном матче обыграл Локомотив
ФК Эпицентр

«Эпицентр» и «Локомотив» продолжают подготовку ко второй части сезона. Для налаживания игровых связей и отработки тактических схем команды провели контрольный матч.

В первой части чемпионата «Эпицентр» в 14 матчах набрал 29 очков (8 побед, 5 ничьих и 1 поражение). Команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является одним из основных претендентов на повышение в классе.

Киевский «Локомотив» выступает в группе Б Второй лиги. В первой части чемпионата команда в 12 матчах набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений). В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятую позицию. Целью команды является итоговое третье место.

Судьбу матча решил один мяч, забитый на 12-й минуте. Автором победного гола стал игрок «Эпицентра» Иван Бендера.

Контрольный матч. 15 марта. Киев

«Локомотив» – «Епицентр» – 0:1

Гол: Бендера (12).

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Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
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