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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 17:00 | Обновлено 15 марта 2025, 17:05
343
0

Известны стартовые составы на матч Рух – Ворскла

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 18:00 по киевскому времени

15 марта 2025, 17:00 | Обновлено 15 марта 2025, 17:05
343
0
Известны стартовые составы на матч Рух – Ворскла
ФК Рух Львов

В субботу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов». Начало встречи - в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из Киева.

Перед началом встречи «Рух» с 26 очками расположился на 9-м месте, а «Ворскла» с 18 баллами находится на 13-й позиции.

Стартовые составы на матч «Рух» – «Ворскла»:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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