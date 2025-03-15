Известны стартовые составы на матч Рух – Ворскла

В субботу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов». Начало встречи - в 18:00 по киевскому времени.

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Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из Киева.

Перед началом встречи «Рух» с 26 очками расположился на 9-м месте, а «Ворскла» с 18 баллами находится на 13-й позиции.

Стартовые составы на матч «Рух» – «Ворскла»: