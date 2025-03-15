Украина. Премьер лига15 марта 2025, 17:00 | Обновлено 15 марта 2025, 17:05
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Известны стартовые составы на матч Рух – Ворскла
Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 18:00 по киевскому времени
15 марта 2025, 17:00 | Обновлено 15 марта 2025, 17:05
343
0
В субботу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов». Начало встречи - в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из Киева.
Перед началом встречи «Рух» с 26 очками расположился на 9-м месте, а «Ворскла» с 18 баллами находится на 13-й позиции.
Стартовые составы на матч «Рух» – «Ворскла»:
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