Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Вест Хэм

В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

Встречу примет Гудисон Парк в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Эвертон» – «Вест Хэм»: