Англия15 марта 2025, 15:46 |
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Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Вест Хэм
Матч 29-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по киевскому времени
15 марта 2025, 15:46 |
283
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В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом».
Встречу примет Гудисон Парк в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Эвертон» – «Вест Хэм»:
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