Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Вест Хэм
Англия
15 марта 2025, 15:46 |
283
0

Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Вест Хэм

Матч 29-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по киевскому времени

15 марта 2025, 15:46 |
283
0
Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

Встречу примет Гудисон Парк в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Эвертон» – «Вест Хэм»:

По теме:
Таловеров – в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Дерби
Пеп ГВАРДИОЛА: «В этом сезоне мы заслужили сидеть на диване с бокалом вина»
Как же Шахтер? Защитник сборной выбрал новый чемпионат для Судакова
Эвертон - Вест Хэм Эвертон Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Бокс | 15 марта 2025, 03:45 3
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера

Теренс считает таким Шакура Стивенсона

Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Футбол | 15 марта 2025, 10:46 4
Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста

Патрик доволен возвращением полузащитника

Саутгемптон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.03.2025, 15:05
Саутгемптон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Футбол | 15.03.2025, 07:51
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Бокс | 15.03.2025, 02:11
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 07:01
Теннис
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 6
Футбол
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
14.03.2025, 11:36 8
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем