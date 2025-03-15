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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 14:25 | Обновлено 15 марта 2025, 14:26
144
0

Будет ли еще одна сенсация? Составы на матч Кривбасса и Левого Берега

Левый Берег удивляет во второй части чемпионата

15 марта 2025, 14:25 | Обновлено 15 марта 2025, 14:26
144
0
Будет ли еще одна сенсация? Составы на матч Кривбасса и Левого Берега
ФК Кривбасс

В 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Кривбассом и Левым Берегом. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго, Твердохлеб, Хомченовский, Кузык, Микитишин, Мендоза, Соса.

Левый Берег: Механив, И.Когут, Шаповал, Семенов, Банада, Соколов, Дедух, Косовский, Синица, Шастал, Сухоручко.

Кривбасс в турнирной таблице идет на 5-й позиции с 32 пунктами, а вот Левый Берег благодаря двум кряду победам поднялся из зоны переходных матчей на 10-е место с 22 очками.

Хозяева являются фаворитами, но Левый Берег выиграл два матча кряду и быстро оторвался от зоны вылета.

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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