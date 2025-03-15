Будет ли еще одна сенсация? Составы на матч Кривбасса и Левого Берега

В 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Кривбассом и Левым Берегом. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго, Твердохлеб, Хомченовский, Кузык, Микитишин, Мендоза, Соса.

Левый Берег: Механив, И.Когут, Шаповал, Семенов, Банада, Соколов, Дедух, Косовский, Синица, Шастал, Сухоручко.

Кривбасс в турнирной таблице идет на 5-й позиции с 32 пунктами, а вот Левый Берег благодаря двум кряду победам поднялся из зоны переходных матчей на 10-е место с 22 очками.

Хозяева являются фаворитами, но Левый Берег выиграл два матча кряду и быстро оторвался от зоны вылета.