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Италия
15 марта 2025, 18:44 | Обновлено 15 марта 2025, 19:15
307
0

Жена Малиновского: «Это было настоящее испытание»

Роксана Малиновская – о травме своего мужа

15 марта 2025, 18:44 | Обновлено 15 марта 2025, 19:15
307
0
Жена Малиновского: «Это было настоящее испытание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Жена футболиста сборной Украины и «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана вспомнила травму игрока, которую он получил в 2024 году.

«Мы с Оливией смотрели игру по телевизору, я помню, как у меня закружилась голова, я легла на диван, Оливия испугалась. Дочь увидела, что Руслана выносят на каталках, она уже все понимает. Я даже позвонила нашему другу и сказала, что оставляю дверь открытой на всякий случай. Он приехал и побыл с нами, мы подождали, пока выйдет на связь Руслан или врач команды.

Первый, кто мне ответил – был врач, он сказал, что это вывих и ему вправили ногу в карете скорой. Его сразу отвезли в больницу, уже утром сделали операцию. Через некоторое время Руслан написал, что он был более шокирован, чем чувствовал боль в тот момент.

Морально было тяжело в первый месяц, когда у него был гипс. Руслан просто ничего не мог делать, а это еще и были первые месяцы моей беременности. Настоящее испытание», – сказала Малиновская.

Малиновский уже восстановился от травмы и даже успел отдать два ассиста в последнем матче.

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Руслан Малиновский Роксана Малиновская Дженоа травма женская сборная Украины по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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