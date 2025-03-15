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  4. Экс-игрок Динамо: «Первые два дня плакал, потом все проанализировал»
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 13:08 |
209
0

Экс-игрок Динамо: «Первые два дня плакал, потом все проанализировал»

Николай Морозюк рассказал о своем восстановлении после травмы руки

15 марта 2025, 13:08 |
209
0
Экс-игрок Динамо: «Первые два дня плакал, потом все проанализировал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Морозюк

Бывший футболист «Динамо» Николай Морозюк, который ныне играет за медиафутбольный клуб «MFC ProFan», рассказал о своем восстановлении, а также оценил результаты киевской команды:

«Сейчас все хорошо. Первые два дня немного плакал, потом проанализировал все, что случилось и понял, что ничего серьезного в этом нет. Скоро все заживет, через неделю должны снять гипс, будет время для реабилитации. Надеюсь, в ближайшее время вернуться на футбольное поле.

Сейчас верхняя шестерка команду УПЛ показывает качественную игру. В любом случае, наши гранды – «Динамо» и «Шахтер» – все равно сильнее конкурентов. Проходных матчей почти нет, каждый матч тяжелый, легких соперников нет.

Но я смотрел игру «Александрии», мне импонирует их футбол. Прогнозов на чемпионство делать не буду, я уже в прошлом году много говорил, но все пошло не так», – сказал Морозюк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Николай Морозюк PROFAN медиафутбол
Николай Титюк Источник: ВДинамо
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