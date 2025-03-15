Герой матча против Лечче отреагировал на возвращение Малиновского
Фабио Миретти рад возвращению украинского полузащитника
Форвард «Дженоа» Фабио Миретти, отличившийся дублем в ворота Лечче в итальянской Серии А, поделился эмоциями от возвращения на поле украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.
«Мы счастливы, что вернулся такой игрок как Малиновский, и именно благодаря ему я забил этот дубль.
Многие мои выступления были недооценены, однако я стараюсь не думать об этом слишком много, даже некоторые освистывания дали мне заряд для усовершенствования.
Я не думаю о будущем, я все еще думаю о Дженоа. Осталось еще 9 игр, мы не должны думать только о сохранении пропуска, потому что мы можем стремиться к большему», – заявил Миретти.
Ранее к фанатам Дженоа обратился сам Руслан Малиновский
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