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  4. Герой матча против Лечче отреагировал на возвращение Малиновского
Италия
15 марта 2025, 12:36 |
626
0

Герой матча против Лечче отреагировал на возвращение Малиновского

Фабио Миретти рад возвращению украинского полузащитника

15 марта 2025, 12:36 |
626
0
Герой матча против Лечче отреагировал на возвращение Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Миретти

Форвард «Дженоа» Фабио Миретти, отличившийся дублем в ворота Лечче в итальянской Серии А, поделился эмоциями от возвращения на поле украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

«Мы счастливы, что вернулся такой игрок как Малиновский, и именно благодаря ему я забил этот дубль.

Многие мои выступления были недооценены, однако я стараюсь не думать об этом слишком много, даже некоторые освистывания дали мне заряд для усовершенствования.

Я не думаю о будущем, я все еще думаю о Дженоа. Осталось еще 9 игр, мы не должны думать только о сохранении пропуска, потому что мы можем стремиться к большему», – заявил Миретти.

Ранее к фанатам Дженоа обратился сам Руслан Малиновский

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Фабио Миретти Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу Лечче Дженоа
Олег Вахоцкий Источник: Альфредо Педулла
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