Герой матча против Лечче отреагировал на возвращение Малиновского

Форвард «Дженоа» Фабио Миретти, отличившийся дублем в ворота Лечче в итальянской Серии А, поделился эмоциями от возвращения на поле украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

«Мы счастливы, что вернулся такой игрок как Малиновский, и именно благодаря ему я забил этот дубль.

Многие мои выступления были недооценены, однако я стараюсь не думать об этом слишком много, даже некоторые освистывания дали мне заряд для усовершенствования.

Я не думаю о будущем, я все еще думаю о Дженоа. Осталось еще 9 игр, мы не должны думать только о сохранении пропуска, потому что мы можем стремиться к большему», – заявил Миретти.

Ранее к фанатам Дженоа обратился сам Руслан Малиновский