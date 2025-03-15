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  4. Экс-тренер Ворсклы: «Судьи берут взятки у двух команд и ничем не рискуют»
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 11:59 | Обновлено 15 марта 2025, 12:30
1399
4

Экс-тренер Ворсклы: «Судьи берут взятки у двух команд и ничем не рискуют»

Николай Павлов рассказал о проблемах в украинском футболе

15 марта 2025, 11:59 | Обновлено 15 марта 2025, 12:30
1399
4
Экс-тренер Ворсклы: «Судьи берут взятки у двух команд и ничем не рискуют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов, который работал в полтавской «Ворскле», рассказал о взятках в футболе:

«Судьи берут взятки у одного клуба, и у другого и ничем не рискуют. Они принимают решения так, как им выгодно. Иногда я общаюсь с Григорием Суркисом, он говорит: «Смотри, «Шахтер» и «Динамо» никто не убивает». Я отвечаю: «Так вы состоятельные клубы, которые имеют влияние. Вас и не может никто убивать. Судьи на нас переключились, на мелкие клубы».

Раньше судьи брали деньги и убивали, но теперь таких бандитов нет. Когда я покидал «Ильичевец» из-за судейского скандала, мне звонили, говорили, что надо извиниться. Был звонок из федерации. Мне надоело, что над нами издеваются. Я готов был заплатить штраф и планировал взять паузу», – рассказал Павлов.

Николай Павлов возглавлял многие украинские клубы, в том числе «Ворсклу», «Ильичевец», «Таврию», исполнял обязанности главного тренера в киевском «Динамо».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Николай Павлов судьи (арбитры)
Николай Титюк Источник: Футбольна Хата
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Комментарии 4
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mini.f
Кто бы говорил, но только не Павлов.... Начинать бороться с судейским беспределом надо с себя.... Павлов забыл, как он предлагал деньги арбитрам, которые обслуживали его игры. А рассказать об этом слабо? Или пока в не время? Мне, который был винтиком этой системы, смешно слушать такие заявления тренеров, на которых клейма негде ставить... Футбол в Украине, это разветленная мафиозная структура с четким распределением ролей ее участников. И тренеры, и руководители клубов, и игроки вместе с арбитрами - это отлаженный организм по выколачиванию денег с наивного народа, который верит в честную игру на поле... Ну, ну... Перед началом 90% игр все, участвующие в этом процессе знают результат матча, кроме зрителей. Подавляющее большинство игроков и тренеров ставят ставят ставки в тотализаторе на свои матчи, не брезгуют этим и арбитры. Даже работники УАФ при павелке не брезговали такими делами и это был не плохая прибавка к зарплате... Помню рассказ одного из функционеров УАФ, который поведал, во сколько обошлось Поворознюку попадание в финал Кубка Украины. Могу только представить количество зелени, которое получат от этого бандита и насильника заинтересованные исполнители за игру с Черноморцем....Я бы на месте таких как Павлов, молчал в тряпочку, ведь еще живы те, кто был участником всех этих мутных схем и договорняков....
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+1
easterly
катюха з баксом не тільки у мілких брали, а в одного ржавого теж
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+1
zhyr
В Суркісів більше грошей, ніж в Жеваго?))
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0
DaVinci
Так було, є і буде. Тому ніхто з-за кордону і не хоче купувати наші клуби і вкладатися 
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0
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