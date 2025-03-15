Экс-тренер Ворсклы: «Судьи берут взятки у двух команд и ничем не рискуют»

Известный украинский тренер Николай Павлов, который работал в полтавской «Ворскле», рассказал о взятках в футболе:

«Судьи берут взятки у одного клуба, и у другого и ничем не рискуют. Они принимают решения так, как им выгодно. Иногда я общаюсь с Григорием Суркисом, он говорит: «Смотри, «Шахтер» и «Динамо» никто не убивает». Я отвечаю: «Так вы состоятельные клубы, которые имеют влияние. Вас и не может никто убивать. Судьи на нас переключились, на мелкие клубы».

Раньше судьи брали деньги и убивали, но теперь таких бандитов нет. Когда я покидал «Ильичевец» из-за судейского скандала, мне звонили, говорили, что надо извиниться. Был звонок из федерации. Мне надоело, что над нами издеваются. Я готов был заплатить штраф и планировал взять паузу», – рассказал Павлов.

Николай Павлов возглавлял многие украинские клубы, в том числе «Ворсклу», «Ильичевец», «Таврию», исполнял обязанности главного тренера в киевском «Динамо».