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  4. Малиновский уезжает в МЛС? Роксолана рассказала о будущем игрока
Италия
15 марта 2025, 11:33 | Обновлено 15 марта 2025, 11:34
315
0

Малиновский уезжает в МЛС? Роксолана рассказала о будущем игрока

Руслан Малиновский пока остается в Серии А

15 марта 2025, 11:33 | Обновлено 15 марта 2025, 11:34
315
0
Малиновский уезжает в МЛС? Роксолана рассказала о будущем игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Жена Руслана Малиновского отреагировала на слухи о возможном переходе Руслана в MLS, о котором активно пишут зарубежные СМИ.

Нет, это все неправда. Мы даже с нашим агентом разговаривали по этой теме и не знаем, откуда берется эта информация. Возможно, через несколько лет мы и задумаемся над тем, чтобы куда-нибудь переехать, если будет предложение. Но сейчас точно нет», – сказала Роксолана.

В текущем сезоне футболист национальной сборной Украины провел 8 матчей за «Дженоа» во всех турнирах и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский обратился к фанатам Дженоа после феерического матча против Лечче.

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Роксана Малиновская Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу Major League Soccer (MLS) Дженоа трансферы трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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