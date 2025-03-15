Малиновский уезжает в МЛС? Роксолана рассказала о будущем игрока

Жена Руслана Малиновского отреагировала на слухи о возможном переходе Руслана в MLS, о котором активно пишут зарубежные СМИ.

Нет, это все неправда. Мы даже с нашим агентом разговаривали по этой теме и не знаем, откуда берется эта информация. Возможно, через несколько лет мы и задумаемся над тем, чтобы куда-нибудь переехать, если будет предложение. Но сейчас точно нет», – сказала Роксолана.

В текущем сезоне футболист национальной сборной Украины провел 8 матчей за «Дженоа» во всех турнирах и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский обратился к фанатам Дженоа после феерического матча против Лечче.