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  4. «Надо еще сезончик». Президент Зари не хочет отпускать лидера в Динамо
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 11:13 |
774
0

«Надо еще сезончик». Президент Зари не хочет отпускать лидера в Динамо

Александр Яцык ныне играет за «Зарю» на правах аренды

15 марта 2025, 11:13 |
774
0
«Надо еще сезончик». Президент Зари не хочет отпускать лидера в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Яцык

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер рассказал о перспективах Александра Яцика, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

«Вернется ли Яцик в Динамо? Смотрите, у нас соглашение к лету, но я считаю, что Яцыку нужно еще сезончик поиграть (по Заре, – ред)», – сказал Геллер.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча. «Заря» находится на шестой строчке с 29 баллами после 20 матчей.

Ранее президент «Зари» Евгений Геллер объяснил, почему многие футболисты «Динамо» играют за «Зарю».

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Александр Яцык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Евгений Геллер Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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