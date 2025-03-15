«Надо еще сезончик». Президент Зари не хочет отпускать лидера в Динамо
Александр Яцык ныне играет за «Зарю» на правах аренды
Президент луганской «Зари» Евгений Геллер рассказал о перспективах Александра Яцика, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».
«Вернется ли Яцик в Динамо? Смотрите, у нас соглашение к лету, но я считаю, что Яцыку нужно еще сезончик поиграть (по Заре, – ред)», – сказал Геллер.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча. «Заря» находится на шестой строчке с 29 баллами после 20 матчей.
Ранее президент «Зари» Евгений Геллер объяснил, почему многие футболисты «Динамо» играют за «Зарю».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман Максимюк не выходит на связь
К сожалению, Мэдисон не сумела навязать борьбу Арине, разгромно уступив в двух сетах