«Сам уже жду». Лидер клуба УПЛ хочет вернуться в Динамо

Украинский полузащитник «Динамо» Александр Яцык, ныне выступающий за «Зарю» на правах аренды, заговорил о возвращении в расположение «бело-синих».

– Через «Зарю» прошло очень много игроков – Кабаев, Караваев, Тимчик. Когда твоя очередь?

– Увидим когда.

– Ты после этого сезона хотел бы тебе нравится больше отбирать очки у «Динамо»?

– Да нет, так не нравится. Увидим летом, что это будет. Сам уже жду возвращения.

– Ты уже возвращения ждешь?

– Конечно.

– Кто для тебя самая большая звездочка, ушедшая из «Зари» (в «Динамо»)?

– Бражка, – сказал Яцик.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча. «Заря» находится на шестой строчке с 29 баллами после 20 матчей.

Ранее президент «Зари» Евгений Геллер объяснил, почему многие футболисты «Динамо» играют за «Зарю».