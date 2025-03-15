«Сам уже жду». Лидер клуба УПЛ хочет вернуться в Динамо
Александр Яцык ныне выступает в составе луганской Зари
Украинский полузащитник «Динамо» Александр Яцык, ныне выступающий за «Зарю» на правах аренды, заговорил о возвращении в расположение «бело-синих».
– Через «Зарю» прошло очень много игроков – Кабаев, Караваев, Тимчик. Когда твоя очередь?
– Увидим когда.
– Ты после этого сезона хотел бы тебе нравится больше отбирать очки у «Динамо»?
– Да нет, так не нравится. Увидим летом, что это будет. Сам уже жду возвращения.
– Ты уже возвращения ждешь?
– Конечно.
– Кто для тебя самая большая звездочка, ушедшая из «Зари» (в «Динамо»)?
– Бражка, – сказал Яцик.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча. «Заря» находится на шестой строчке с 29 баллами после 20 матчей.
Ранее президент «Зари» Евгений Геллер объяснил, почему многие футболисты «Динамо» играют за «Зарю».
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