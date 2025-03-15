Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 21-го тура чемпионата Украины состоится 15 марта в 18:00
В субботу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из Киева.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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