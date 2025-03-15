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Премьер-лига
Рух Львов
15.03.2025 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 10:17 |
99
0

Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 21-го тура чемпионата Украины состоится 15 марта в 18:00

15 марта 2025, 10:17 |
99
0
Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из Киева.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух – Ворскла
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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