Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец в игре с Черноморцем не сможет рассчитывать на двух лидеров
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 09:17 |
194
0

Ингулец в игре с Черноморцем не сможет рассчитывать на двух лидеров

Волохатый и Малыш пропустят игру в Одессе

15 марта 2025, 09:17 |
194
0
Ингулец в игре с Черноморцем не сможет рассчитывать на двух лидеров
ФК Ингулец. Роман Волохатый

Как стало известно Sport.ua в поединке 21 тура УПЛ с «Черноморцем» «Ингульцу» 16 марта могут не помочь два лидера.

По имеющимся данным, точно не сыграет дисквалифицированный полузащитник Роман Волохатый, также под вопросом участие и ключевого защитника Станислава-Нури Малыша. Он хотя и прибыл в Одессу в составе делегации «Ингульца», однако его беспокоит травма, которую он получил в предыдущем матче с «Рухом».

Что касается последнего «зимнего» новичка – 19-летнего нападающего Назара Попова, арендованного из «Кривбасса», то он имеет все шансы быть включенным в заявку на поединок с «Черноморцем».

Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» усилился форвардом «Кривбасса».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла
Кривбасс – Левый берег. Текстовая трансляция матча
Геллер объяснил, почему многие футболисты Динамо играют за Зарю в УПЛ
Роман Волохатый Станислав-Нури Малыш Ингулец Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Ингулец инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
Бокс | 15 марта 2025, 03:45 1
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера

Теренс считает таким Шакура Стивенсона

Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»
Футбол | 15 марта 2025, 09:06 3
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»

Роксана рассказала о своих эмоциях после травмы Руслана

Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Футбол | 14.03.2025, 15:02
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15.03.2025, 09:29
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Футбол | 14.03.2025, 11:49
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
13.03.2025, 11:33 2
Футбол
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
14.03.2025, 11:09
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 07:01
Теннис
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
13.03.2025, 09:57 15
Бокс
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
13.03.2025, 16:52 7
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем