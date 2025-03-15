Ингулец в игре с Черноморцем не сможет рассчитывать на двух лидеров

Как стало известно Sport.ua в поединке 21 тура УПЛ с «Черноморцем» «Ингульцу» 16 марта могут не помочь два лидера.

По имеющимся данным, точно не сыграет дисквалифицированный полузащитник Роман Волохатый, также под вопросом участие и ключевого защитника Станислава-Нури Малыша. Он хотя и прибыл в Одессу в составе делегации «Ингульца», однако его беспокоит травма, которую он получил в предыдущем матче с «Рухом».

Что касается последнего «зимнего» новичка – 19-летнего нападающего Назара Попова, арендованного из «Кривбасса», то он имеет все шансы быть включенным в заявку на поединок с «Черноморцем».

Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» усилился форвардом «Кривбасса».