Ингулец в игре с Черноморцем не сможет рассчитывать на двух лидеров
Волохатый и Малыш пропустят игру в Одессе
Как стало известно Sport.ua в поединке 21 тура УПЛ с «Черноморцем» «Ингульцу» 16 марта могут не помочь два лидера.
По имеющимся данным, точно не сыграет дисквалифицированный полузащитник Роман Волохатый, также под вопросом участие и ключевого защитника Станислава-Нури Малыша. Он хотя и прибыл в Одессу в составе делегации «Ингульца», однако его беспокоит травма, которую он получил в предыдущем матче с «Рухом».
Что касается последнего «зимнего» новичка – 19-летнего нападающего Назара Попова, арендованного из «Кривбасса», то он имеет все шансы быть включенным в заявку на поединок с «Черноморцем».
Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 12 очков.
Ранее мы сообщали, что «Ингулец» усилился форвардом «Кривбасса».
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