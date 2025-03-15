ФОТО. Девушка звезды АПЛ рассказала их историю знакомства. Знакомы с 17 лет
Коул Палмер всегда был простым парнем
Девушка лидера «Челси» Коула Палмера, Корри Грейс, рассказала о важной черте своего парня и их отношениях.
В документальном фильме Amazon «Львы Англии: новое поколение» Корри поделилась историей знакомства:
«Мы познакомились в 17 лет через общих друзей».
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Корри также описала Коула как очень доброго человека, отметив, что он не изменился после достижения успеха в футболе.
«Он остался тем же простым Коулом», – сказала она, подчеркивая, что его не волнует слава, а только желание забивать голы и помогать команде.
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