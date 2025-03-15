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15 марта 2025, 02:20 |
63
0

ФОТО. Девушка звезды АПЛ рассказала их историю знакомства. Знакомы с 17 лет

Коул Палмер всегда был простым парнем

15 марта 2025, 02:20 |
63
0
ФОТО. Девушка звезды АПЛ рассказала их историю знакомства. Знакомы с 17 лет
Metro. Коул Палмер и Корри Грейс

Девушка лидера «Челси» Коула Палмера, Корри Грейс, рассказала о важной черте своего парня и их отношениях.

В документальном фильме Amazon «Львы Англии: новое поколение» Корри поделилась историей знакомства:

«Мы познакомились в 17 лет через общих друзей».

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Корри также описала Коула как очень доброго человека, отметив, что он не изменился после достижения успеха в футболе.

«Он остался тем же простым Коулом», – сказала она, подчеркивая, что его не волнует слава, а только желание забивать голы и помогать команде.

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фото lifestyle Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Star
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