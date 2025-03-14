Ян ЮРЧЕЦ: «Сделаю все, чтобы помочь Кривбассу стать еще лучше»

Криворожский «Кривбасс» заключил контракт с хорватским игроком Яном Юрчецем. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. «Кривбасс» уже заявил хорвата на вторую часть сезона УПЛ.

– Ян, поздравляем в красно-белой семье. Каковы твои первые эмоции после подписания контракта с клубом?

– Прежде всего, спасибо всем в «Кривбассе», от президента до персонала команды. Я очень благодарен получить этот шанс в криворожском клубе. И я очень счастлив быть здесь. Уже не могу дождаться проведения первой тренировки с новыми партнерами и сыграть первый матч.

– Какие твои первые впечатления от Украины и украинцев?

– Украина – большое и сильное государство, здесь отличные люди, настоящие патриоты. Потому только положительные отзывы. Кривой Рог тоже мне очень понравился.

– Твой игровой номер в «Кривбассе» – 40. Почему именно он?

– Честно говоря, нет особой истории по этому поводу. Мне просто нравится номер 40. К тому же он красиво смотрится на футболке.

– Ты подписал контракт сроком на 2,5 года. Значит ли это для тебя, что на тебя рассчитывают?

– Наверное, да, и это очень приятно, я чувствую доверие. Сделаю все, чтобы помочь «Кривбассу» стать еще лучше и одерживать новые победы. Сейчас я сосредоточен на выступлении в новой команде.

– Имел уже возможность пообщаться с главным тренером Юрием Вернидубом? О чем был первый разговор?

– Да, мы встретились сразу после приезда. Успели поговорить. О моем физическом состоянии. Обсудили, когда он сможет на меня рассчитывать на поле.

– Какие первые впечатления от беседы с Юрием Николаевичем?

– Первый разговор получился замечательным. Конечно, я знал о нем, о его успехах как тренере. Вернидуб – очень сильный наставник, который он доказал на международной арене. Уверен, мы найдем общий язык и вместе плодотворно будем работать.

– Какая позиция на поле для тебя самая комфортная?

– Я могу сыграть справа в защите, а также в полузащите. Но тоже неплохо себя чувствую и на левом фланге. Вообще сыграю там, где скажет тренер, это не проблема.

– Поделись своими мыслями по адаптации в команде. Насколько это может быть стремительный процесс для тебя?

– Думаю, этот процесс пройдет очень быстро. Тем более, что большинство игроков «Кривбасса» примерно моего возраста, поэтому мы быстро найдем общий язык. Я уже встретился с ними, и сразу понял, что все – замечательные ребята. В день моего приезда очень помог с адаптацией Хрвое Илич. Уверен, все будет хорошо.

– Когда болельщики смогут увидеть тебя на поле в официальных матчах?

– Надеюсь, это произойдет как можно быстрее. С нетерпением жду дебюта за «Кривбасс».