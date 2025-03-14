Наставник Довбика передал тренеру соперника записку после матча

Итальянская «Рома» уступила испанскому «Атлетику» Бильбао во втором матче 1/8 финала Лиги Европы и покинула турнир (общий счет 4:3).

После окончания встречи в объектив телекамер попал разговор наставников двух клубов – Клаудио Раньери и Эрнесто Вальверде, в ходе которого главный тренер «Ромы» передал своему коллеге некую записку.

Позже Раньери ответил на вопрос журналистов о том, что было написано на бумажке: «Дал Вальверде свою визитку, потому что мы очень хорошие друзья. Я отдал ему свой номер, потому что потерял его телефон и хотел поговорить с ним. Эрнесто знает многих игроков, поэтому я хотел спросить у него совета по поводу испанских игроков», – признался Раньери.

После вылета из еврокубков римский клуб сосредоточится на внутреннем чемпионате, где «Рома» имеет неплохие шансы побороться за Лигу чемпионов. 16 марта подопечные Раньери сыграют против «Кальяри» в матче 29-го тура Серии А.