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Лига Европы
14 марта 2025, 14:05 |
332
0

Наставник Довбика передал тренеру соперника записку после матча

Клаудио Раньери рассказал, о чем общался с Эрнесто Вальверде

14 марта 2025, 14:05 |
332
0
Наставник Довбика передал тренеру соперника записку после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянская «Рома» уступила испанскому «Атлетику» Бильбао во втором матче 1/8 финала Лиги Европы и покинула турнир (общий счет 4:3).

После окончания встречи в объектив телекамер попал разговор наставников двух клубов – Клаудио Раньери и Эрнесто Вальверде, в ходе которого главный тренер «Ромы» передал своему коллеге некую записку.

Позже Раньери ответил на вопрос журналистов о том, что было написано на бумажке: «Дал Вальверде свою визитку, потому что мы очень хорошие друзья. Я отдал ему свой номер, потому что потерял его телефон и хотел поговорить с ним. Эрнесто знает многих игроков, поэтому я хотел спросить у него совета по поводу испанских игроков», – признался Раньери.

После вылета из еврокубков римский клуб сосредоточится на внутреннем чемпионате, где «Рома» имеет неплохие шансы побороться за Лигу чемпионов. 16 марта подопечные Раньери сыграют против «Кальяри» в матче 29-го тура Серии А.

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Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Клаудио Раньери Эрнесто Вальверде
Николай Титюк Источник: Corriere dello Sport
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