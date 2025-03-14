Карпаты проведут контрольный матч с командой Первой лиги
Матч с соседом состоится во Львове
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, 23 марта сыграют контрольный поединок с перволиговой «Нивой» из Тернополя. Не исключено, что спарринг пройдет на стадионе «Украина».
Сейчас в расположении «Карпат» отсутствуют Алексей Сыч, Игорь Краснопир, которые находятся в тренировочном лагере национальной сборной Украины в Испании, а также Артур Шах, Иван Чабан, Николай Киричок, которые получили вызов в юниорскую сборную Украины, которая проведет два поединка в Турции.
Правда, до спарринга с «Нивой» Краснопир согласно договоренностям успеет вернуться во Львов.
Ожидается, что с «Нивой» уже смогут сыграть Денис Мирошниченко и Тимур Стецьков, которые не избежали простуды.
Сейчас «Карпаты» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков и очередной календарный поединок проведут во Львове с «Черноморцем» 30 марта.
Ранее стала известна сумма трансфера обладателя Кубка Либертадорес в «Карпаты».
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