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Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 13:38 |
326
0

Карпаты проведут контрольный матч с командой Первой лиги

Матч с соседом состоится во Львове

14 марта 2025, 13:38 |
326
0
Карпаты проведут контрольный матч с командой Первой лиги
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, 23 марта сыграют контрольный поединок с перволиговой «Нивой» из Тернополя. Не исключено, что спарринг пройдет на стадионе «Украина».

Сейчас в расположении «Карпат» отсутствуют Алексей Сыч, Игорь Краснопир, которые находятся в тренировочном лагере национальной сборной Украины в Испании, а также Артур Шах, Иван Чабан, Николай Киричок, которые получили вызов в юниорскую сборную Украины, которая проведет два поединка в Турции.

Правда, до спарринга с «Нивой» Краснопир согласно договоренностям успеет вернуться во Львов.

Ожидается, что с «Нивой» уже смогут сыграть Денис Мирошниченко и Тимур Стецьков, которые не избежали простуды.

Сейчас «Карпаты» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков и очередной календарный поединок проведут во Львове с «Черноморцем» 30 марта.

Ранее стала известна сумма трансфера обладателя Кубка Либертадорес в «Карпаты».

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Карпаты Львов инсайд Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига товарищеские матчи
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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