Первый выбор Тухеля. Известен состав Англии на старт квалификации ЧМ-2026
Львы вызвали 26 футболистов
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал состав национальной команды на мартовские матчи квалификации к чемпионату мира 2026.
На предстоящий сбор коуч пригласил 26 исполнителей.
Стоит отметить, что это будет первый сбор «трех львов» под руководством нового немецкого тренера Томаса Тухеля.
В марте национальная сборная Англии начнет свой путь в квалификации к чемпионату мира 2026, который состоится в США, Мексике и Канаде. Команда в марте проведет 2 поединка: против сборных Албании (21 марта в 21:45 по киевскому времени) и Латвии (24 марта в 21:45 по киевскому времени).
It’s time to reveal Thomas Tuchel’s first #ThreeLions squad! 👀🏴— England (@England) March 14, 2025
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