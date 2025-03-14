Первый выбор Тухеля. Известен состав Англии на старт квалификации ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал состав национальной команды на мартовские матчи квалификации к чемпионату мира 2026.

На предстоящий сбор коуч пригласил 26 исполнителей.

Стоит отметить, что это будет первый сбор «трех львов» под руководством нового немецкого тренера Томаса Тухеля.

В марте национальная сборная Англии начнет свой путь в квалификации к чемпионату мира 2026, который состоится в США, Мексике и Канаде. Команда в марте проведет 2 поединка: против сборных Албании (21 марта в 21:45 по киевскому времени) и Латвии (24 марта в 21:45 по киевскому времени).