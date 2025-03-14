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  4. Первый выбор Тухеля. Известен состав Англии на старт квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
14 марта 2025, 12:55 |
477
0

Первый выбор Тухеля. Известен состав Англии на старт квалификации ЧМ-2026

Львы вызвали 26 футболистов

14 марта 2025, 12:55 |
477
0
Первый выбор Тухеля. Известен состав Англии на старт квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал состав национальной команды на мартовские матчи квалификации к чемпионату мира 2026.

На предстоящий сбор коуч пригласил 26 исполнителей.

Стоит отметить, что это будет первый сбор «трех львов» под руководством нового немецкого тренера Томаса Тухеля.

В марте национальная сборная Англии начнет свой путь в квалификации к чемпионату мира 2026, который состоится в США, Мексике и Канаде. Команда в марте проведет 2 поединка: против сборных Албании (21 марта в 21:45 по киевскому времени) и Латвии (24 марта в 21:45 по киевскому времени).

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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