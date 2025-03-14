Таловеров объяснил, как сборная Украины может обыграть Бельгию в Лиге наций

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров поделился ожиданиями от матча против национальной сборной Бельгии в Лиге наций.

«Мы очень сбалансированная команда, которая может играть в 4 или 5 защитников, которая может атаковать и очень хорошо защищаться. У нас много качественных игроков, которые могут создавать моменты и реализовывать их.

Мы можем быть одним целым и делать все, чтобы показывать классный футбол и выигрывать матчи», – сказал Таловеров.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.