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  4. Таловеров объяснил, как сборная Украины может обыграть Бельгию в Лиге наций
Лига наций
14 марта 2025, 12:23 | Обновлено 14 марта 2025, 12:35
167
2

Таловеров объяснил, как сборная Украины может обыграть Бельгию в Лиге наций

Защитник верит в успех национальной команды

14 марта 2025, 12:23 | Обновлено 14 марта 2025, 12:35
167
2
Таловеров объяснил, как сборная Украины может обыграть Бельгию в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров поделился ожиданиями от матча против национальной сборной Бельгии в Лиге наций.

«Мы очень сбалансированная команда, которая может играть в 4 или 5 защитников, которая может атаковать и очень хорошо защищаться. У нас много качественных игроков, которые могут создавать моменты и реализовывать их.

Мы можем быть одним целым и делать все, чтобы показывать классный футбол и выигрывать матчи», – сказал Таловеров.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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Максим Таловеров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
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Lulinnha
Везением и фартом. 
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Владислав Рейский
Сам себя не повалишь ... оч сбалансированная, в матчах с румынами оценили балансы к примеру. Сыграйте норм, потом уже пиз шо то
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0
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